В Швеции неизвестные подорвали полицейский автомобиль [ Редактировать ]
29 декабря в городе Мальме (Швеция) неизвестные взорвали полицейскую машину. Об этом сообщила полиция области Сконе на своей странице в Twitter.
В сообщении отмечено, что был взорван полицейский автомобиль, припаркованный около участка.
2017-12-29 19:25, Detonation, Malmö Sallerupsvägen, Skadad polisbil utanför polishus. https://t.co/Wt98vOZ4gi— Polisen Skåne (@polisen_skane) 29 декабря 2017 г.
В свою очередь, министр юстиции Швеции Морган Йоханссон заявил, что с начала 2018 года в стране будет ужесточено наказание за хранение взрывчатых веществ и их использование для нападения на правоохранителей.
"То, что преступники атакуют тех, кто работает для нашей безопасности, никогда не может быть принято. 1 января наказание за грубые преступления насилия и грубую незаконную оккупацию взрывчатых веществ будет ужесточено, и мы значительно ужесточим наказание за такие нападения", - написал он в своем Twitter.
Att kriminella angriper dem som arbetar för vår trygghet kan aldrig accepteras. 1 januari skärps straffen för grovt vapenbrott och grov illegal befattning med explosiva varor, och vi kommer att skärpa straffen för angrepp mot blåljuspersonal avsevärt.— Morgan Johansson (@johanssonmorgan) 29 декабря 2017 г.
Напомним, что в Харькове взорвали машину одиозного полицейского Николая Черемухина.
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