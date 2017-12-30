В центре Москвы неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В центре Москвы, в 300 метрах от Красной площади, неизвестный открыл огонь. Об этом сообщает РИА Новости.
"По предварительным данным, между гражданами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный предположительно из неустановленного огнестрельного оружия причинил ранения двум гражданам, с места скрылся", - рассказал дежурный офицер.
На месте работает следственно-оперативная группа, пострадавшие направлены в больницу.
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