Кровавое ДТП в Москве: автобус влетел в заполненный людьми подземный переход

Автобус, припаркованный возле станции метро "Славянский бульвар" в Москве, ни с того ни с сего выехал на тротуар, где стояли люди. Еще несколько секунд - и он влетел прямо в подземный переход.