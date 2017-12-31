В казино Лас-Вегаса неизвестный застрелил двоих охранников [ Редактировать ]
В отеле-казино Arizona Charlie’s Decatur в Лас-Вегасе (США) полицейские обнаружили тела двух охранников с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает The New York Post.
Как сообщается, неизвестный открыл огонь по охранникам в отеле-казино утром 30 декабря. После нападения он попытался скрыться с места преступления и нанес себе огнестрельное ранение, но был задержан правоохранителями.
Ранее мы сообщали о стрельбе в центре Москвы.
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