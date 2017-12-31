Власти Непала ввели жесткие ограничения на поднятие альпинистов на Эверест, передает AFP.

Теперь альпинисты не могут совершать восхождения на горы (в том числе, Эверест) в одиночку.

Эти меры ввели накануне весеннего сезона восхождений для предотвращения трагических инцидентов.

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