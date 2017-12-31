Власти Непала запретили подниматься на Эверест [ Редактировать ]
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Власти Непала ввели жесткие ограничения на поднятие альпинистов на Эверест, передает AFP.
Теперь альпинисты не могут совершать восхождения на горы (в том числе, Эверест) в одиночку.
Эти меры ввели накануне весеннего сезона восхождений для предотвращения трагических инцидентов.
Ранее мы рассказывали о том, что украинка покорила главную вершину Антарктиды.
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