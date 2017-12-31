31 декабря - день суеты, подведения итогов и планирования будущего. Главное - держаться в равновесии и не паниковать.

Козерог

Если вы хотите по-настоящему отдохнуть, выключите телефон и не появляйтесь онлайн. Если не сделаете этого, работа будет преследовать вас до полуночи.

Водолей

Наберитесь сил и терпения, чтобы подвести итоги и построить планы на следующий год.

Рыбы

Вам предстоит сделать сложный выбор и усидеть на двух стульях одновременно не получится, можете потерять все, так что будьте решительнее.

Овен

Постарайтесь закрыть все материальные вопросы. Попросите вернуть вам долги и отдайте свои.

Телец

Этот день будет для вас спокойным и размеренным, займите позицию наблюдателя и не ввязывайтесь в суету.

Близнецы

Бросьте все силы на завершение всех дел 2017 года. Все нерешенные вопросы доставят немало хлопот в новом году.

Рак

Приберегите силы и энергию на действительно важные дела. Когда вас накроет лавина нерешенных вопросов, подумайте, а будет ли это важно через год?

Лев

Тщательно обдумывайте поступки: всегда ли вы справедливы к окружающим, не перегибаете ли палку, не обижаете ли близких своими действиями.

Дева

Разрешите себе побыть ребенком и ни о чем не заботиться. Если вы отложите "взрослые" проблемы, ничего страшного не случится.

Весы

Ищите корни своей неоправданной агрессии. Вам кажется, что это мир настроен против вас, но на самом деле проблема внутри.

Скорпион

Улыбайтесь во что бы то ни стало. Не позволяйте плохому настроению и хандре испортить вам праздник. Отложите все серьезные дела на несколько дней и заставьте себя расслабиться.

Стрелец

Постарайтесь не быть слишком придирчивым к окружающим, даже если вам кажется, что вопрос очень важный. Разбитая кружка, разбросанные игрушки ребенка, внезапный дождь - все это такие мелочи, поверьте:)

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