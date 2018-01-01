В России эвакуировали пять аэропортов из-за угрозы взрывов [ Редактировать ]
В России в воскресенье, 31 декабря, были эвакуированы пассажиры и персонал аэропортов в пяти городах звонков о минировании зданий. Об этом сообщает агентство РБК.
Так, утром была проведена эвакуация пассажиров и сотрудников аэропорта Кемерова, чтобы проверить сообщение о минировании, в итоге взрывное устройство обнаружено не было и аэропорт продолжил работать в штатном режиме.
В воскресенье вечером по местному времени был эвакуирован аэропорт Магадана также из-за сообщений о якобы заложенной в здании бомбе.
"В аэропорт прибыли сотрудники полиции и спасатели. Эвакуировали всех, кто находился в здании аэропорта", - рассказал замдиректора аэропорта.
Также вечером из-за звонка о минировании были эвакуированы пассажиры и сотрудники международного аэропорта Волгограда, в ходе проверки взрывное устройство обнаружено не было и аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.
По информации агентства, эвакуация проводилась также в аэропортах Казани и Саратова, в обоих случаях взрывные устройства обнаружены не были и аэропорты возобновили работу в штатном режиме.
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