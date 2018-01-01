В России в воскресенье, 31 декабря, были эвакуированы пассажиры и персонал аэропортов в пяти городах звонков о минировании зданий. Об этом сообщает агентство РБК.

Так, утром была проведена эвакуация пассажиров и сотрудников аэропорта Кемерова, чтобы проверить сообщение о минировании, в итоге взрывное устройство обнаружено не было и аэропорт продолжил работать в штатном режиме.

В воскресенье вечером по местному времени был эвакуирован аэропорт Магадана также из-за сообщений о якобы заложенной в здании бомбе.

"В аэропорт прибыли сотрудники полиции и спасатели. Эвакуировали всех, кто находился в здании аэропорта", - рассказал замдиректора аэропорта.

Также вечером из-за звонка о минировании были эвакуированы пассажиры и сотрудники международного аэропорта Волгограда, в ходе проверки взрывное устройство обнаружено не было и аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.

По информации агентства, эвакуация проводилась также в аэропортах Казани и Саратова, в обоих случаях взрывные устройства обнаружены не были и аэропорты возобновили работу в штатном режиме.

Ранее мы сообщали о крушении самолета в Коста-Рике.