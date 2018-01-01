Погода на 1 января: в Украине снова будет тепло [ Редактировать ]
В ближайшие сутки, 1 января 2018 года, погоду в Украине будет определять теплая и влажная воздушная масса. Похолодает в Украине только на Рождество, передает Укргидрометцентр.
На Закарпатье, в Карпатах, ночью и в Ровенской, Житомирской, Киевской, Винницкой, восточных областях и на Приазовье небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков.
Ночью и утром в Украине, кроме востока, местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 2-7° тепла, в Прикарпатье и на крайнем юге 8-10° тепла.
В Киеве - ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков; температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.
Ранее мы сообщали о том, что в Вашингтоне ввели чрезвычайное положение из-за аномальных морозов.
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