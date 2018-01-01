Итоги 2017: NASA показало самые лучшие фото из космоса [ Редактировать ]
NASA выбрало лучшие фотографии за 2017 год, которые были опубликованы в социальной сети Instagram.
В списке оказались десять фотографий, которые больше всего понравились подписчикам в соцсети. Все они объединены в видео и опубликованы на YouTube.
Лидером рейтинга стало солнечное затмение, запечатленное над озером Каскейд. На второй строчке расположилось еще одно затмение, с Луной, "поглощающей" Солнце. Третьей стала фотография ночной Земли, сделанная астронавтом NASA Марком Томасом Ванде Хейем с борта МКС.
Напомним, ранее NASA опубликовали удивительные снимки зимы на Марсе.
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