NASA выбрало лучшие фотографии за 2017 год, которые были опубликованы в социальной сети Instagram.

В списке оказались десять фотографий, которые больше всего понравились подписчикам в соцсети. Все они объединены в видео и опубликованы на YouTube.

Лидером рейтинга стало солнечное затмение, запечатленное над озером Каскейд. На второй строчке расположилось еще одно затмение, с Луной, "поглощающей" Солнце. Третьей стала фотография ночной Земли, сделанная астронавтом NASA Марком Томасом Ванде Хейем с борта МКС.

Напомним, ранее NASA опубликовали удивительные снимки зимы на Марсе.