Еще одна страна упростила визовый режим с Украиной [ Редактировать ]
Украинцы с 1 января 2018 года могут ездить в Японию по упрощенному визовому режиму. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Японии в Украине.
"Будет расширен круг заявителей, имеющих право на многократные визы для краткосрочного пребывания с деловыми целями, культурных и научных деятелей. Также срок действия виз будет увеличен с 3 до 5 лет максимум. В дополнение к существующим однократным визам будут введены многократные визы (со сроком действия 3 года и максимальным сроком пребывания 30 дней) для краткосрочного пребывания с различными целями, в том числе туризма. В случае самостоятельной оплаты поездки заявителю не нужно будет предоставлять документы от гаранта", - сообщили в посольстве.
Там отметили, что с началом действия вышеперечисленных мероприятий ожидается улучшение условий для туристов, предпринимателей, увеличение числа граждан, повторно посещающих Японию, дальнейшее укрепление межличностных контактов.
Обсуждение новых особенностей визового режима между Японией и Украиной прошло 9 ноября 2017 года в Киеве в рамках визита министра иностранных дел Японии Кадзуюки Накане в Украину.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине вступил в силу безвизовый режим с ОАЭ.
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