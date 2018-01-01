На Францию надвигается мощный ураган "Кармен", уже есть погибшие [ Редактировать ]
Во Франции в понедельник, 1 января объявлен "оранжевый" уровень опасности в 37 департаментах Франции в связи с сильным ветром, который несет приближающийся с Атлантики ураган "Кармен". Об этом сообщает BFMTV.
Согласно прогнозу погоды, на юго-западе Франции в понедельник ожидаются ветер скоростью до 130 км/ч и дожди с грозами, а у побережья - сильные приливы.
Непогода ударила по западной части страны еще в воскресенье, в связи с чем "оранжевый" уровень опасности был объявлен сначала в 26 департаментах, а затем к ним присоединились еще 11.
Практически во всех остальных регионах экстренными службами установлен "желтый" уровень. Основной удар урагана по прибрежным регионам ожидается на вторую половину дня 1 января.
По данным СМИ, в результате непогоды погиб уже один человек. Эвакуацию населения власти страны пока не объявляли.
Ранее сообщалось, что ураган "Тембин" на Филиппинах унес жизни 240 людей.
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