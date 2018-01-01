В итальянском городе Турин в мусорном баке взорвалась самодельная бомба. Четыре человека получили ранения. Об этом сообщает La Stampa.

По данным издания, бомба была спрятана в бумажном пакете, который неизвестные разместили в мусорном баке в пригороде Фальчера на севере Турина.

"Пострадали четверо прохожих: два марокканца, два итальянца, в том числе 83-летний пенсионер. Все они получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в ходе обысков, проведенных полицией в районе, были обнаружены еще 12 аналогичных устройств, а также патроны.

Сообщается также, что взрывной волной были повреждены окна 30 ближайших к месту взрыва домов, а также четыре автомобиля, припаркованные вблизи мусорных баков. Расследование инцидента продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Афганистане на похоронах прогремел взрыв.