В мусорном баке взорвалась граната, есть пострадавшие (фото) [ Редактировать ]
В итальянском городе Турин в мусорном баке взорвалась самодельная бомба. Четыре человека получили ранения. Об этом сообщает La Stampa.
По данным издания, бомба была спрятана в бумажном пакете, который неизвестные разместили в мусорном баке в пригороде Фальчера на севере Турина.
"Пострадали четверо прохожих: два марокканца, два итальянца, в том числе 83-летний пенсионер. Все они получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.
Отмечено, что в ходе обысков, проведенных полицией в районе, были обнаружены еще 12 аналогичных устройств, а также патроны.
Сообщается также, что взрывной волной были повреждены окна 30 ближайших к месту взрыва домов, а также четыре автомобиля, припаркованные вблизи мусорных баков. Расследование инцидента продолжается.
Напомним, ранее сообщалось, что в Афганистане на похоронах прогремел взрыв.
по теме
Под Днепром прогремел взрыв
В воскресенье, 31 декабря около 10 утра в городе Новомосковск, что в Днепропетровской области, взорвалась цистерна с газом.
Взрыв в супермаркете Санкт-Петербурга: стало известно имя и убеждения преступника
Мужчина, которого задержали сегодня по делу взрыва в питерском супермаркете "Перекресток", является националистом.
В Італії загинула перекладачка з України
Слідчі припускають, що загибла могла бути ще живою, коли її в чорному пакеті скинули в урвище, а травми вона могла отримати під час падіння.
В Запорожье от взрыва гранаты погибли два человека
ЧП произошло в одной из квартир на первом этаже малосемейки. В результате трагедии сиротами остались двое детей. На место прибыли патрульные.
Вибух у Запоріжжі: двоє дітей осиротіли через сварку подружжя
Загиблий вже мав дві судимості. Кілька років тому навіть стріляв у дружину з пістолета. А нещодавно вийшов з тюрми за законом Савченко. І ось - підірвав гранату "Ф-1".