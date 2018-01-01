Трагедия под Хмельницким: автомобиль на скорости сбил мать с ребенком [ Редактировать ]
В городе Шепетовка Хмельницкой области водитель "Мерседеса" на огромной скорости сбил девушку с ребенком в коляске. Об этом сообщается на сайте города.
Мать погибла на месте, двухлетняя девочка осталась жива.
Водитель сбежал с места происшествия, оставив разбитый автомобиль.
Накануне в центре Киева автомобиль влетел в остановку.
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