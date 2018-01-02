КНДР отправит спортсменов на Олимпиаду в Южную Корею Источник: EPA / UPG

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении отправить на Олимпиаду в Южной Корее спортсменов, передает Центральное телевидение КНДР.

"Мы намерены отправить нашу команду", - заявил он. Ким Чен Ын также отметил необходимость улучшения отношений с Республикой Корея.

КНДР пропустила последний срок подачи заявки для участия в Олимпиаде, но до середины января технически еще имеет возможность направить на нее спортсменов.

Вопрос безопасности самих зимних Игр в Пхенчхане вызывает серьезные опасения у международного сообщества на фоне резкого обострения ситуации на Корейском полуострове из-за ракетно-ядерной активности Пхеньяна.

Накануне Ким Чен Ын в очередной раз угрожал США ядерным ударом.