КНДР отправит спортсменов на Олимпиаду в Южную Корею [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении отправить на Олимпиаду в Южной Корее спортсменов, передает Центральное телевидение КНДР.
"Мы намерены отправить нашу команду", - заявил он. Ким Чен Ын также отметил необходимость улучшения отношений с Республикой Корея.
КНДР пропустила последний срок подачи заявки для участия в Олимпиаде, но до середины января технически еще имеет возможность направить на нее спортсменов.
Вопрос безопасности самих зимних Игр в Пхенчхане вызывает серьезные опасения у международного сообщества на фоне резкого обострения ситуации на Корейском полуострове из-за ракетно-ядерной активности Пхеньяна.
Накануне Ким Чен Ын в очередной раз угрожал США ядерным ударом.
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