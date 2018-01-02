На Францию обрушился ураган "Кармен", 40 тысяч домов остались без света Источник: AFP

На провинцию Бретань (Франция) обрушился мощный ураган "Кармен", оставив без электричества 40 тысяч домов. Об этом сообщает RFI.

"Порывы ветра в регионе достигали 130 километров в час. В 45 департаментах введен оранжевый уровень опасности", - говорится в сообщении.

В дальнейшем ураган, по прогнозам метеорологов, будет продвигаться на восток Франции. Скорость ветра будет усиливаться и может достичь 140 километров в час. Стихия может затронуть и парижский регион Иль-де-Франс, где скорость порывов ветра может достигнуть 90 километров в час.

Ранее сообщалось, что ураган "Тембин" на Филиппинах унес жизни 240 людей.