На Францию обрушился ураган "Кармен", 40 тысяч домов остались без света [ Редактировать ]
Источник: AFP
На провинцию Бретань (Франция) обрушился мощный ураган "Кармен", оставив без электричества 40 тысяч домов. Об этом сообщает RFI.
"Порывы ветра в регионе достигали 130 километров в час. В 45 департаментах введен оранжевый уровень опасности", - говорится в сообщении.
В дальнейшем ураган, по прогнозам метеорологов, будет продвигаться на восток Франции. Скорость ветра будет усиливаться и может достичь 140 километров в час. Стихия может затронуть и парижский регион Иль-де-Франс, где скорость порывов ветра может достигнуть 90 километров в час.
Ранее сообщалось, что ураган "Тембин" на Филиппинах унес жизни 240 людей.
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