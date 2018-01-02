Гороскоп на 2 января для всех знаков зодиака Источник: Pixabay

2 января - день импульсов и порывов, которые нужно изо всех сил контролировать и держать во внимании.

Козерог

Вы можете почувствовать упадок сил и отсутствие энтузиазма, не волнуйтесь, скоро все придет в норму.

Водолей

Тщательно обдумывайте все покупки, руководствуйтесь разумом, а не эмоциями, иначе потратите все накопления.

Рыбы

Не ввязывайтесь в скандалы и ссоры, это опустошит вас и отберет все силы.

Овен

Вас ждут большие перемены и к ним нужно подготовиться. Начинается период, который предопределит весь год.

Телец

Сегодня ваше сердце подскажет правильный путь, слушайте его, даже если разум говорит противоположное.

Близнецы

Отличное время для далеких дорог, путешествий и смены обстановки. Хватайте рюкзак и отправляйтесь в путь.

Рак

Следите за тем, что говорят окружающие. Это поможет вам в будущем.

Лев

Придется много работать. Если возникнет необходимость, возьмите себе в помощники людей, которым доверяете.

Дева

В этот день грамотно распределяйте нагрузку, иначе у вас произойдет такой упадок сил, что вам придется забыть о реализации каких-то планов.

Весы

Начните, наконец, работать над превращением мечты в план, иначе она навсегда останется мечтой.

Скорпион

Постарайтесь контролировать свою обидчивость, научитесь прощать и будьте добры к недостаткам близких.

Стрелец

Вас ждет день, полный неожиданностей. Позвольте чудесам случаться и наслаждайтесь жизнью.

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