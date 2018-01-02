Гороскоп на 2 января для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
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2 января - день импульсов и порывов, которые нужно изо всех сил контролировать и держать во внимании.
Козерог
Вы можете почувствовать упадок сил и отсутствие энтузиазма, не волнуйтесь, скоро все придет в норму.
Водолей
Тщательно обдумывайте все покупки, руководствуйтесь разумом, а не эмоциями, иначе потратите все накопления.
Рыбы
Не ввязывайтесь в скандалы и ссоры, это опустошит вас и отберет все силы.
Овен
Вас ждут большие перемены и к ним нужно подготовиться. Начинается период, который предопределит весь год.
Телец
Сегодня ваше сердце подскажет правильный путь, слушайте его, даже если разум говорит противоположное.
Близнецы
Отличное время для далеких дорог, путешествий и смены обстановки. Хватайте рюкзак и отправляйтесь в путь.
Рак
Следите за тем, что говорят окружающие. Это поможет вам в будущем.
Лев
Придется много работать. Если возникнет необходимость, возьмите себе в помощники людей, которым доверяете.
Дева
В этот день грамотно распределяйте нагрузку, иначе у вас произойдет такой упадок сил, что вам придется забыть о реализации каких-то планов.
Весы
Начните, наконец, работать над превращением мечты в план, иначе она навсегда останется мечтой.
Скорпион
Постарайтесь контролировать свою обидчивость, научитесь прощать и будьте добры к недостаткам близких.
Стрелец
Вас ждет день, полный неожиданностей. Позвольте чудесам случаться и наслаждайтесь жизнью.
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