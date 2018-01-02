Близнецы появились на свет с разницей в 20 минут, но в разные годы [ Редактировать ]
В Калифорнии в новогоднюю ночь женщина родила близнецов с разницей в 20 минут, но получилось, что в разные месяцы и годы. Об этом сообщает Daily Mail.
Первый ребенок, мальчик, появился на свет в 23:58 по местному времени 31 декабря 2017 года. А вот его сестра-близнец родилась в 00:16 1 января 2018 года. Таким образом, даты рождения у малышей совершенно разные.
В больнице рассказали о хорошем самочувствии матери и детей, а также отметили, что "вся семья была шокирована и счастлива".
Известно, что родители близнецов - Мария и ее муж Хоакин - живут в небольшом городе Эрлимат и у них уже есть три дочери.
Напомним, в США женщина родила в продуктовом магазине.
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