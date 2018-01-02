В Калифорнии в новогоднюю ночь женщина родила близнецов с разницей в 20 минут, но получилось, что в разные месяцы и годы. Об этом сообщает Daily Mail.

Первый ребенок, мальчик, появился на свет в 23:58 по местному времени 31 декабря 2017 года. А вот его сестра-близнец родилась в 00:16 1 января 2018 года. Таким образом, даты рождения у малышей совершенно разные.

В больнице рассказали о хорошем самочувствии матери и детей, а также отметили, что "вся семья была шокирована и счастлива".

Известно, что родители близнецов - Мария и ее муж Хоакин - живут в небольшом городе Эрлимат и у них уже есть три дочери.

Напомним, в США женщина родила в продуктовом магазине.