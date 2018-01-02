Завтра, 3 января, в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом, а также заморозки в некоторых регионах.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, 3 января дожди с мокрым снегом пройдут на западе, севере, центре.

На западе - ночью заморозки -1 градуса, днем до +4 +6 градусов.

На севере от -1 до +6 градусов.

На востоке и юге - без осадков, от 0 до +7 градусов.

В Одесской области несмотря на дождь будет до +9, в Крыму сухо, до +11.

Напомним, в Вашингтоне из-за сильных морозов ввели чрезвычайное положение.