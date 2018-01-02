Погода на 3 января: синоптики предупреждают о заморозках [ Редактировать ]
Завтра, 3 января, в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом, а также заморозки в некоторых регионах.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Так, 3 января дожди с мокрым снегом пройдут на западе, севере, центре.
На западе - ночью заморозки -1 градуса, днем до +4 +6 градусов.
На севере от -1 до +6 градусов.
На востоке и юге - без осадков, от 0 до +7 градусов.
В Одесской области несмотря на дождь будет до +9, в Крыму сухо, до +11.
Напомним, в Вашингтоне из-за сильных морозов ввели чрезвычайное положение.
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