Северокорейские хакеры взламывают компьютеры для майнинга криптовалют, чтобы обеспечить режим в Пхеньяне наличными на фоне жестких международных санкций

Об этом сообщил изданию Bloomberg руководитель аналитической группы в Институте финансовой безопасности Южной Кореи Квак Юнг-жу.

Так, группа хакеров Andariel летом 2017 года взломала сервер южнокорейской компании и использовала его для добычи около 70 монет Monero - стоимостью около 25 тысяч долларов США по состоянию на 29 декабря.

Этот случай подчеркивает растущий аппетит хакеров к цифровым валютам, которые становятся источником дохода для режима Ким Чен Ына. Северная Корея усиливает попытки добычи наличных средств за рубежом, поскольку санкции ограничивают обычные источники доходов, сокращая поставки нефти и торговлю в целом.

Хакеры, вероятно, взломали и другие компьютеры, чтобы майнить криптовалюты и, похоже, предпочитают Monero, потому что эта валюта больше ориентирована на конфиденциальность, ее легче скрыть и отмыть, чем биткойн, сказал Юнг-жу, ссылаясь на анализ сервера.

Он сообщил, что Andariel смогла взять под свой контроль сервер и остаться незамеченной его оператором.

Напомним, курс биткоина начал год с падения.