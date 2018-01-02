Алла Пугачева презентовала новый клип (видео) [ Редактировать ]
Российская певица Алла Пугачева презентовала клип на песню "Я летала". По сценарию, певица едет по городу в автомобиле и гуляет по улицам.
В ролике сочетаются черно-белые и цветные кадры.
Напомним, Алла Пугачева удивила фанатов внешним видом.
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