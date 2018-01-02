Бельгия и Нидерланды провели обмен территориями и, как следствие, изменили линию государственной границы межу двумя странами. Соответствующее бельгийско-нидерландское соглашение вступило в силу 1 января 2018 года, сообщает Deutsche Welle.

Согласно этому документу, Нидерланды получили под свой контроль территорию площадью 16,4 гектаров, а Бельгия - три гектара.

Толчком к обмену послужила ситуация вокруг бельгийского муниципалитета Визе и голландского Эйсдена, разделенных рекой Маас.

Вследствие изменения с годами русла два бельгийских необитаемых полуострова оказались на нидерландской стороне реки, тогда как часть территории Нидерландов - на бельгийской.

Со временем безлюдные бельгийские полуострова стали пользоваться дурной славой. Местные жители жаловались, что они стали пристанищем преступных групп, местом наркотрафика и проституции.

Около четырех лет назад на одном из полуостровов нашли обезглавленное тело человека. Об инциденте сообщили голландским правоохранителям, однако те не взялись его расследовать, так как юридически труп был найден на территории Бельгии.

В то же время бельгийским полицейским пришлось добираться до места преступления на лодке, так как они не могли проехать туда транзитом через Нидерланды, не получив на то спецразрешение.

Чтобы решить эту юрисдикционную проблему, в ноябре 2016 года Амстердам и Брюссель заключили соглашение об изменении линии границы между двумя странами, которая не менялась с 1843 года.

Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс приветствовал это соглашение, отметив, что оно доказывает "возможность обмена территориями мирным путем".

Напомним, Египет передал Саудовской Аравии два острова.