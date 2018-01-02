Ниагарский водопад частично замерз [ Редактировать ]
На днях на границе США и Канады из-за морозной погоды частично замерз Ниагарский водопад.
Об этом сообщает Reuters.
Из-за достаточно холодной погоды в Северной Америке сложилась иллюзия, что известный водопад "приостановился". Хоть и сам поток не замерзал.
На самом деле "водяная пыль" превратилась в лед еще в воздухе и осела на камнях и деревьях, что создало эффект замерзшего водопада.
Похожий феномен наблюдали зимой 2014 года - тогда водопад тоже частично замерз.
Такое явление произошло на фоне рекордно низких температур на американском Среднем Западе.
Напомним, в Вашингтоне из-за сильных морозов ввели чрезвычайное положение
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