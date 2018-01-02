"50 оттенков серого": опубликован финальный трейлер [ Редактировать ]
В сети был опубликован новый трейлер заключительной части трилогии "Пятьдесят оттенков серого" под названием "Пятьдесят оттенков свободы". Видео было опубликовано на YouTube-канале Fifty Shades.
Лента рассказывает о семейной жизни Кристиана и Анастейши Грей, которых по-прежнему играют Джейми Дорнан и Дакота Джонсон.
Помимо них в фильме также снялись Рита Ора, Брант Доерти, Люк Граймс и другие. Режиссером фильма выступил Джеймс Фоли, снявший известный триллер с Холли Берри "Идеальный незнакомец".
Премьера финальной части эротической мелодрамы ожидается 8 февраля, в преддверии Дня всех влюбленных.
Предыдущий трейлер можно посмотреть здесь.
по теме
Топ-10 самых ожидаемых фильмов в 2018 году (видео)
Портал IMDb опубликовал рейтинг самых ожидаемых фильмов 2018 года, основанный на предпочтениях пользователей.
Итоги-2017: самые кассовые актеры
Американский Forbes составил рейтинг самых кассовых актеров 2017 года
Главный кинозлодей 2017 года (рейтинг критиков)
Портал Collider составил список главных злодеев, актеров, режиссеров и сцен фильмов, вышедших в 2017 году.
Что смотреть: самый популярный фильм 2017 года
Самым популярным фильмом уходящего года оказалась лента режиссера Джордана Пила "Прочь"
Знаменитый актер отравился ради роли
Британский актер Гэри Олдмен заявил, что во время съемок фильма о премьере Великобритании Уинстоне Черчилле "Темные времена" отравился никотином.