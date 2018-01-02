Украинская певица Гайтана совсем не любит афишировать свою личную жизнь, известно только то, что звезда больше года состоит в браке с саунд-продюсером Алексом Смартом, но его лица никто пока так и не видел.

В честь Нового года певица Гайтана впервые опубликовала снимок мужа с их полугодовалой дочкой Сапфир-Николь.

Напомним, Яна Соломко показала лицо дочери.