Гайтана впервые показала лицо мужа (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Гайтана совсем не любит афишировать свою личную жизнь, известно только то, что звезда больше года состоит в браке с саунд-продюсером Алексом Смартом, но его лица никто пока так и не видел.
В честь Нового года певица Гайтана впервые опубликовала снимок мужа с их полугодовалой дочкой Сапфир-Николь.
Напомним, Яна Соломко показала лицо дочери.
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