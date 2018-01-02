В Иране не менее 450 человек задержаны в субботу в столице страны Тегеране в связи с массовыми протестами и беспорядками.

Об этом заявил 2 января 2018 года представитель городской власти Али-Асгар Насербахт, передает агентство ИРНА.

Напомним, в ходе антиправительственных протестов в иранской столице Тегеране правоохранители задержали 200 демонстрантов.