Протесты в Иране: число задержанных возросло до 450 человек [ Редактировать ]
В Иране не менее 450 человек задержаны в субботу в столице страны Тегеране в связи с массовыми протестами и беспорядками.
Об этом заявил 2 января 2018 года представитель городской власти Али-Асгар Насербахт, передает агентство ИРНА.
Напомним, в ходе антиправительственных протестов в иранской столице Тегеране правоохранители задержали 200 демонстрантов.
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