Уже три тысячи иностранцев пересекли границу Украины по новым правилам. С первого января, напомню, гражданам 70 стран нужно не только предъявить паспорт, но и оставить отпечатки пальцев. Больше половины из тех, кого касается биометрический контроль, въехали в страну через Сумскую область. Как там работает система - проверили наши корреспонденты.

В контрольно-пропускном пункте Юнаковка послепраздничная тишина. За два часа нашего пребывания здесь контроль на границе прошли только 5 иностранцев. Заработала инновация и в остальных контрольно-пропускных пунктах.

"Це три залізничні пункти пропуску, пункти контролю такі як Конотоп, Зернове, Хутір Михайлівськй, а також в міжнародних та міждержавних автомобільних пунктах пропуску. Міждержавних - це Покровка, Рижівка. Міжнародних - Велика Писарівка, Юнаківка, Катеринівка та Бачевськ", - говорит Роман Ткач, начальник пресс-службы Сумского пограничного отряда.

Через эти пункты в общей сложности прошло более полоторы тысячы иностранцев. У каждого инспекторы проверяют паспорт и берут отпечатки пальцев, чтобы внести в общенациональную базу.

Во время первого прибытия прикладывают пальцы правой руки. Вначале четыре, а затем - большой палец. При последующем прибытии в пункт пропуска считываются только четыре пальца правой руки. Длится такая процедура от трех до пяти минут. Иностранцы, в основном это россияне, на новшество не жалуются. Антон в Украину приезжает часто, здесь у него живет жена, и, признается, впервые документы проверили так быстро.

"На Гоптовке я проходил, ну, часа три, пока там все базы. Тут сейчас смотрю - минуты считанные - это правильно, я так думаю, ну каждый человек должен быть учтен", - говорит Антон Рогозин.

Всего с первого января на контрольно-пропускном пункте Юнаковка в национальную базу занесли более полусотни иностранных граждан. Этими данными будут делиться и с другими странами, если речь пойдет о преступниках.