На границах Украины начал работу биометрический контроль [ Редактировать ]
Уже три тысячи иностранцев пересекли границу Украины по новым правилам. С первого января, напомню, гражданам 70 стран нужно не только предъявить паспорт, но и оставить отпечатки пальцев. Больше половины из тех, кого касается биометрический контроль, въехали в страну через Сумскую область. Как там работает система - проверили наши корреспонденты.
В контрольно-пропускном пункте Юнаковка послепраздничная тишина. За два часа нашего пребывания здесь контроль на границе прошли только 5 иностранцев. Заработала инновация и в остальных контрольно-пропускных пунктах.
"Це три залізничні пункти пропуску, пункти контролю такі як Конотоп, Зернове, Хутір Михайлівськй, а також в міжнародних та міждержавних автомобільних пунктах пропуску. Міждержавних - це Покровка, Рижівка. Міжнародних - Велика Писарівка, Юнаківка, Катеринівка та Бачевськ", - говорит Роман Ткач, начальник пресс-службы Сумского пограничного отряда.
Через эти пункты в общей сложности прошло более полоторы тысячы иностранцев. У каждого инспекторы проверяют паспорт и берут отпечатки пальцев, чтобы внести в общенациональную базу.
Во время первого прибытия прикладывают пальцы правой руки. Вначале четыре, а затем - большой палец. При последующем прибытии в пункт пропуска считываются только четыре пальца правой руки. Длится такая процедура от трех до пяти минут. Иностранцы, в основном это россияне, на новшество не жалуются. Антон в Украину приезжает часто, здесь у него живет жена, и, признается, впервые документы проверили так быстро.
"На Гоптовке я проходил, ну, часа три, пока там все базы. Тут сейчас смотрю - минуты считанные - это правильно, я так думаю, ну каждый человек должен быть учтен", - говорит Антон Рогозин.
Всего с первого января на контрольно-пропускном пункте Юнаковка в национальную базу занесли более полусотни иностранных граждан. Этими данными будут делиться и с другими странами, если речь пойдет о преступниках.
по теме
В Украине введен биометрический контроль для иностранцев (видео)
С 1 января 2018 года граждане 71 страны должны проходить биометрический контроль на украинской границе.
На границах Украины начинает работу биометрический контроль
Граница под контролем. Уже завтра у всех заезжающих в Украину иностранцев будут брать отпечатки пальцев и цифровую фотографию. На границе и на ж/д транспорте заработал биометрический контроль.
На новогодние праздники украинские границы усилили дополнительными нарядами
Пограничники советуют туристам, выезжающим из Украины на праздники, отслеживать загруженность пунктов пропуска на официальном сайте Госпогранслужбы.
Новые правила пересечения украинской границы: что необходимо знать иностранцам
Ровно в полночь - 1 января - вступает в силу решение СНБО о фиксации биометрических данных граждан 70 стран, которых отнесли в категорию риска.
1 січня 2018 року запрацює нова система перетину українського кордону
Система фіксації біометричного контролю з 1 січня запрацює в пунктах пропуску вздовж усього українського кордону. Зніматимуть відбитки пальців - в автомобільних пунктах пропуску, в аеропортах і на залізниці.