Уже в первый месяц нового года сериальные фанаты смогут насладиться пятью новыми телеисториями.

"Повзрослевшие". Премьера: 3 января

Спин-офф сериала "Черноватый". В центре сюжета лежит история старшей дочери Андре Джонсона Зоуи. После окончания старшей школы девушка, привыкшая к тому, что дома и в школе она популярна и успешна, попадает в колледж. Там к ней приходит понимание, что жизнь далеко не так весела и беззаботна, как она предполагала.

"Чи". Премьера: 7 января

События драмы происходят в Чикаго. Герои сериала - жители бедных южных районов города, со сложной криминогенной обстановкой. Афроамериканцы, живущие здесь, вынуждены каждый день рисковать жизнью и искать возможность заработать денег. Подростки, живущие в Чикаго, быстро взрослеют. Таков и Алекс Хибберт: мальчику пришлось рано распрощаться с детскими мечтами и приложить серьезные усилия, чтобы чего-то добиться в жизни.

"Убийство Джанни Версаче: американская история преступлений". Премьера: 17 января

Второй сезон телесериала канала FX Американская история преступлений. 10-серийный сезон исследует убийство дизайнера Джанни Версаче серийным убийцей Эндрю Кьюнененом. Он основан на книге Морин Орт Вульгарные одолжения: Эндрю Кьюненен, Джанни Версаче и самая большая неудачная полицейская облава в истории США.

"Алиенист". Премьера: 22 января

Нью-Йорк потрясает серия загадочных и жестоких убийств. Криминальный репортер Джон Мур, следящий за расследованием этого дела, встречается с психологом доктором Ласло Крейзлером, который может помочь найти преступника и остановить кровавую резню.

"Мозаика". Премьера: 22 января

В центре сюжета сериала режиссера Стивена Содерберга - история убийства детской писательницы Оливии Лэйк. При помощи мобильного приложения каждый зритель сможет сам выбрать персонажа, с чьей точки зрения он будет следить за сюжетом. Каждый выбор будет напрямую влиять на развитие сюжета вплоть до различных концовок в зависимости от алгоритма действий зрителя.

Ранее мы писали о самых ожидаемых фильмах зимы.