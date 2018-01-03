Что посмотреть: пять самых ожидаемых сериалов января [ Редактировать ]
Уже в первый месяц нового года сериальные фанаты смогут насладиться пятью новыми телеисториями.
"Повзрослевшие". Премьера: 3 января
Спин-офф сериала "Черноватый". В центре сюжета лежит история старшей дочери Андре Джонсона Зоуи. После окончания старшей школы девушка, привыкшая к тому, что дома и в школе она популярна и успешна, попадает в колледж. Там к ней приходит понимание, что жизнь далеко не так весела и беззаботна, как она предполагала.
"Чи". Премьера: 7 января
События драмы происходят в Чикаго. Герои сериала - жители бедных южных районов города, со сложной криминогенной обстановкой. Афроамериканцы, живущие здесь, вынуждены каждый день рисковать жизнью и искать возможность заработать денег. Подростки, живущие в Чикаго, быстро взрослеют. Таков и Алекс Хибберт: мальчику пришлось рано распрощаться с детскими мечтами и приложить серьезные усилия, чтобы чего-то добиться в жизни.
"Убийство Джанни Версаче: американская история преступлений". Премьера: 17 января
Второй сезон телесериала канала FX Американская история преступлений. 10-серийный сезон исследует убийство дизайнера Джанни Версаче серийным убийцей Эндрю Кьюнененом. Он основан на книге Морин Орт Вульгарные одолжения: Эндрю Кьюненен, Джанни Версаче и самая большая неудачная полицейская облава в истории США.
"Алиенист". Премьера: 22 января
Нью-Йорк потрясает серия загадочных и жестоких убийств. Криминальный репортер Джон Мур, следящий за расследованием этого дела, встречается с психологом доктором Ласло Крейзлером, который может помочь найти преступника и остановить кровавую резню.
"Мозаика". Премьера: 22 января
В центре сюжета сериала режиссера Стивена Содерберга - история убийства детской писательницы Оливии Лэйк. При помощи мобильного приложения каждый зритель сможет сам выбрать персонажа, с чьей точки зрения он будет следить за сюжетом. Каждый выбор будет напрямую влиять на развитие сюжета вплоть до различных концовок в зависимости от алгоритма действий зрителя.
Ранее мы писали о самых ожидаемых фильмах зимы.
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