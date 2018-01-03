В Сирии 31 декабря разбился российский военный вертолет Ми-24. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны России.

В результате инцидента, о котором Минобороны РФ сообщило только 3 января, погибли двое пилотов. Находившийся также на борту борттехник был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром "Хмеймим", где ему была оказана медицинская помощь.

Официальная причина падения вертолета - техническая неисправность. В российском ведомстве заявляют, что обстрелам он не подвергался.

Напомним, в Коста-Рике разбился самолет, погибли 12 человек.