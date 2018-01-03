В Украине стало проще вести бизнес: указ президента [ Редактировать ]
Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины №2210-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг".
Об этом говорится на сайте президента Украины.
Закон решает проблему распределения акционерных обществ в Украине на публичные и частные по формальным признакам, устраняет дисбаланс в законодательстве и вводит европейские принципы в вопросе определения и регулирования публичных компаний.
Напомним, Кабмин решил изменить правила контроля бизнеса.
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