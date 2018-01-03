Событие, за которым британцы следят не менее живо, чем за Брекситом

Свадьба британского принца Гарри и его избранницы Меган Маркл может стать солидным подспорьем для британской экономики. Пока туристы уже бронируют гостиницы на 19 мая, когда состоится торжество, британские финансисты подсчитывают прибыли - больше расскажет Алексей Пшемыский.

Событие, за которым британцы следят не менее живо, чем за Брекситом, королевская свадьба, может принести стране немалую прибыль. Британские финансисты уже подсчитали - предстоящее бракосочетание принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл, может привлечь в экономику страны более 500 миллионов фунтов.

"Полагаю что около 200 миллионов фунтов принесет туризм: путешественники, отели. Еще 150 миллионов экономика получит благодаря вечеринкам и празднованиям, которые будут организовывать люди. 100 миллионов - сэкономим на бесплатной рекламе Великобритании по всему миру. И еще 50 - от продажи футболок, кружек, шляп и прочих вещей на память об этой свадьбе", - говорит Дэвид Хай, основатель инвестиционного агентства.

Венчание монаршей четы состоится в Виндзоре, неподалеку от Лондона, где находится летняя резиденция правящей королевской династии. После того как Гарри и Меган в ноябре объявили о помолвке и назначили дату свадьбы, номера в гостиницах здесь раскупили в считанные дни, а многие туроператоры уже предлагают желающим специальные свадебные туры.

"Для нас честь принимать эту свадьбу в Виндзоре, который уже более тысячи лет является домом британских монархов. Я надеюсь, что это привлечет и немало туристов. Более 7 с половиной миллионов человек приезжают сюда каждый год, и я уверен, что теперь их станет еще больше", - говорит Джон Лентон, мэр округа Виндзор и Мейденхед.

Несмотря на всеобщее внимание к предстоящей свадьбе, выбор принца Гарри, пятого в очереди на престол, уже вызвал немало критики среди консервативных британцев. Ведь Меган Маркл уже была замужем.

Последний раз подобный прецедент произошел в 1936 году когда британский король Эдуард VIII решил узаконить отношения со своей любовницей, также американкой, Уоллис Симпсон, состоявшей на тот момент в браке.

Острая критика общества и церкви тогда вынудила монарха отречься от престола. Меган Маркл критикуют и за участие в весьма откровенных сценах в сериале форс-мажоры, в котором она снималась еще до знакомства с принцом Гарри, а также за смелые фотосессии в модных журналах.

Несмотря на это, избранница принца уже получила благословение церкви. Ожидается, что венчать молодоженов будет сам архиепископ Кентерберийский. Перед бракосочетанием Меган предстоит принять англиканство. После свадьбы по закону принцессой она не станет, а вместо этого получит титул герцогини Сассекской.

Венчание состоится 19 мая. Тем временем британцы уже обсуждают куда молодожены отправятся в свадебное путешествие. Новогодние праздники они решили провести на французской Ривьере.

В преддверии Нового года парочка тайно улетела в Ниццу - эконом-классом из Лондона, выбрав вовсе не королевские места - в конце самолета у туалетов, видимо чтобы привлечь меньше внимания.