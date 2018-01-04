ОБСЕ не контролирует ситуацию на оккупированной территории - Климкин [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не имеет возможности контролировать ситуацию на оккупированной территории Донбасса, передает "Интерфакс-Украина"
"Россия продолжает тактику контролируемой эскалации на Донбассе. Мы все это видим не только из обстрелов, а и из того, что ОБСЕ не может реально контролировать, что происходит на оккупированной территории", - сказал Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем в среду в Киеве.
По его словам, признаком продолжения этой тактики является и выход России из состава Совместного центра по контролю и координации.
Ранее мы писали о том, что федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль подчеркнул, что конфликт на востоке Украины не является замороженным, а выглядит пожароопасным.
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