Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не имеет возможности контролировать ситуацию на оккупированной территории Донбасса, передает "Интерфакс-Украина"

"Россия продолжает тактику контролируемой эскалации на Донбассе. Мы все это видим не только из обстрелов, а и из того, что ОБСЕ не может реально контролировать, что происходит на оккупированной территории", - сказал Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем в среду в Киеве.

По его словам, признаком продолжения этой тактики является и выход России из состава Совместного центра по контролю и координации.

Ранее мы писали о том, что федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль подчеркнул, что конфликт на востоке Украины не является замороженным, а выглядит пожароопасным.