Что приготовить на Рождество: 12 традиционных блюд [ Редактировать ]
7 января отмечается большой праздник - Рождество Христово! На Святвечер, на праздничный стол принято подать 12 постных блюд.
Что обязательно должно стоять на Рождественском столе
Кутя
С этого блюда начинают богатую вечерю и Рождественское застолье следующего дня. Основа кути - пшеница, ячмень или же рис. Заправляют злаки тертым маком, орехами, медом и узваром.
После Святвечера кутю оставляли на ночь на столе - дабы души умерших предков тоже попробовали угощение.
Узвар
Это компот из сухофруктов, раньше он был одним из самых распространенных традиционных напитков. Готовят из сушеных фруктов и ягод: вишни, яблок, груш, абрикосов и других.
Стоит отметить, что этот напиток регулирует работу желудка и кишечника, а также положительно влияет на работу сосудов. На работе сердца хорошо сказываются минералы, содержащиеся в урюке и боярышнике.
Винегрет
Традиционно винегрет готовится из вареных картошки, свеклы, моркови и фасоли. Также кладут сырыми лук и петрушку. Добавляют в блюдо маринованные или соленые огурцы.
Овощи лучше всего нарезать кубиками, а заправить растительным маслом.
Также на столе должны стоять: вареники, овощное рагу, капустняк, голубцы, фасоль или горох, яблоки печеные, рыба, соленья, хлеб.
Читайте также, что нельзя делать в Рождество Христово.
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