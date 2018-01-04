Эксперты Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, проанализировав динамику роста цен на мясо в 2017 году, рассказали, что в Украине мясная корзина за последний год подорожала на 36%.

Об этом сообщил Генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в своем Facebook.

"Все виды мяса стали дороже на 28-67%, а именно: сало - на 67%, свинина - на 39%, говядина - на 33% и курица в тушке - на 28%", – отметил он.

Напомним, чего ждать украинцам в 2018 году.