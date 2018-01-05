В США пилот сумел посадить самолет без шасси

В американском штате Западная Вирджиния пилот совершил жесткую посадку в аэропорту Йигер без шасси, сообщает WOWK TV.

Как сообщается, пилот был вынужден экстренно сесть из-за отказа двигателя самолета. На борту воздушного судна находился только пилот, он не пострадал.

После посадки самолет убрали с взлетно-посадочной полосы, аэропорт работает в штатном режиме.

О причинах отсутствия шасси у самолета не сообщается.

Ранее мы рассказывали о мужчине, который по крылу вышел из самолета.