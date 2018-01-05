В США пилот сумел посадить самолет без шасси [ Редактировать ]
В американском штате Западная Вирджиния пилот совершил жесткую посадку в аэропорту Йигер без шасси, сообщает WOWK TV.
Как сообщается, пилот был вынужден экстренно сесть из-за отказа двигателя самолета. На борту воздушного судна находился только пилот, он не пострадал.
После посадки самолет убрали с взлетно-посадочной полосы, аэропорт работает в штатном режиме.
О причинах отсутствия шасси у самолета не сообщается.
Ранее мы рассказывали о мужчине, который по крылу вышел из самолета.
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