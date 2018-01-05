Британские ученые установили, что во всем мире люди вымрут примерно через три года, если вся еда исчезнет с поверхности Земли, а все человечество станет заниматься каннибализмом. Об этом сообщается в статье, которая опубликована в Journal of Physics Special Topics.

"Сегодня на Земле живет свыше 7,6 миллиарда людей, и мы задумались о том, что произойдет, если вся пища исчезнет с поверхности Земли и настанет всемирный кризис. Как долго человечество протянет, если оно будет питаться исключительно мясом себе подобных", - отметила Холли Грэм из Университета Лестера в исследовании.

За последние годы специалисты нашли много доказательств того, что первые жители Европы могли питаться мясом своих врагов. Но данный вопрос остается предметом споров. Противники данной точки зрения не исключают, что повреждения на телах обнаруженных людей могли быть частью погребальных ритуалов.

Ученые также установили, что каннибализм невыгоден с энергетической точки зрения: туши мамонтов и просто крупных животных содержат в себе гораздо больше калорий, чем тела людей. Поэтому считается, что в процессе эволюции каннибалы вымирали, уступая место обычным "мясоедам".

Тело одного человека, как показывают расчеты британских исследователей, содержит в себе около 125 тысяч килокалорий. Этого, как полагают ученые, достаточно, чтобы обеспечивать энергией 50 человек в течение суток. Так, исследователи заключили, что в первый день после наступления "кризиса" погибнет 1/50 человечества, во второй - 1/50 от выживших и так далее. Таким образом, через 1149 дней исчезнет все человечество.