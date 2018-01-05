В Одесской был найден труп женщины.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области, передает "Одесский паблик".

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что в одной из комнат был найден труп женщины с признаками насильственной смерти. Погибшей оказалась 55-летняя хозяйка жилища.

Впоследствии полицейские выяснили, что поздно вечером 23-летний мужчина пришел к своей односельчанке в гости. После продолжительного употребления алкогольных напитков между ними произошел конфликт, и мужчина начал избивать женщину, а затем схватил стул и ударил ним потерпевшую по голове. Когда женщина скончалась, злоумышленник решил скрыть следы и поджог дом, после чего сбежал с места происшествия.

Напомним, разъяренный муж до смерти забил супругу.