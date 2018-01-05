Оля Полякова ждет третьего ребенка - СМИ [ Редактировать ]
Директор пиар-агентства Secret Service Михаил Ясинский обнародовал фото беременной женщины, намекнув, что на снимке запечатлена певица Оля Полякова.
Об этом директор написал в Facebook.
"Пока младшие ловят рыбок под надзором Сиддхартхи Гаутамы, старшая занимается композицией. Суперблондинка должна быть довольна фотосессией", – написал он.
Напомним, Оля Полякова шокировала "космическим" образом.
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