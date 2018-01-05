В Египте упал воздушный шар с туристами, есть погибшие [ Редактировать ]
В Египте в районе города Луксор в результате падения воздушного шара погиб один турист и еще 12 человек получили травмы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на египетское государственное агентство MENA.
«Авария произошла к западу от города Луксор за плохих погодных условий", - говорится в сообщении. Отмечается, что на воздушном шаре находились туристы разных национальностей.
Министерство здравоохранения Египта сообщило, что погибла 36-летняя женщина, национальность которой не уточняется. Двое из 12 пострадавших получили серьезные травмы и были госпитализированы.
Напомним, в Египте президент продлил режим чрезвычайного положения.
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