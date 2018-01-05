Главная новогодняя елка Киев вошла в топ-10 самых красивых новогодних елок 2017 года. Рейтинг составил журнал Vogue, передает Хроника.инфо.

В список также вошли елки из Афин, Милана, Гонконга, Вашингтона, Нью-Йорка, Парижа и Ватикана.



Главную елку Украины привезли в столицу из Ивано-Франковской области. По дороге она потеряла много веток и прибыла потрепанная. Однако елку быстро привели в порядок, украсили, и горожане смогли полюбоваться украшенной гирляндами и игрушками 33-метровой красавицей.

Напомним, как изменилась главная елка страны за 25 лет.