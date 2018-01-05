Ани Лорак похвасталась фигурой в купальнике (фото) [ Редактировать ]
Известная певица Ани Лорак порадовала поклонников формами в купальнике на отдыхе.
Фото певица опубликовала в Instagram.
😎Немного солнца перед концертами и главным событием года шоу»Дива» #шоудива#скоро
Публикация от Ани Лорак (@anilorak)
Напомним, Ани Лорак поделилась трогательными снимками с дочерью.
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