Кабмин выделит 5 млрд грн на восстановление [ Редактировать ]
Правительство утвердило Государственную целевую программу восстановления и развития мира в восточных регионах Украины.
Согласно документу, программа предусматривает финансирование в сумме 4 млрд 762 млн 322 тыс. гривен до конца 2020 года, передает "Урядовый портал".
"Программа предусматривает, в частности, восстановление критической инфраструктуры и социальных услуг в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, энергетики, тепло- и газоснабжения, транспорта, водоснабжения и водоотведения, экологии и охрана окружающей природной среды, физической культуры и спорта", - говорится в сообщении.
Напомним, новый председатель ОБСЕ озвучил свою позицию.
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