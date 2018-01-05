Правительство утвердило Государственную целевую программу восстановления и развития мира в восточных регионах Украины.

Согласно документу, программа предусматривает финансирование в сумме 4 млрд 762 млн 322 тыс. гривен до конца 2020 года, передает "Урядовый портал".

"Программа предусматривает, в частности, восстановление критической инфраструктуры и социальных услуг в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, энергетики, тепло- и газоснабжения, транспорта, водоснабжения и водоотведения, экологии и охрана окружающей природной среды, физической культуры и спорта", - говорится в сообщении.

Напомним, новый председатель ОБСЕ озвучил свою позицию.