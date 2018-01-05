Скончался известный актер [ Редактировать ]
Актер Джон Пол Стюер скончался в возрасте 33 лет. Об этом сообщает издание The Independent.
По информации издания, Стюер умер еще 1 января, однако о его смерти стало известно только через четыре дня. О причинах смерти не сообщается.
Стюер родился в Калифорнии, начал сниматься в кино в три года. В 1990 году он сыграл в сериале "Звездный путь" (Star Trek, Стартрек) Александра Роженко - сына Ворфа, офицера Звездного флота. Его взяли в сериал, так как он оказался единственным ребенком на пробах, способным спокойно просидеть три часа, пока ему наносили грим.
Затем он исполнил роль Квентина Келли в сериале "Грейс в огне", а в 1994 году сыграл в фильме "Маленькие гиганты".
Тем не менее Стюер решил не продолжать актерскую карьеру, а занялся ресторанным бизнесом и играл в музыкальной группе P.R.O.B.L.E.M.S. Музыканты из группы и объявили о его смерти.
Напомним, популярный музыкант найден мертвым.
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