6-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 359 дней.

Рождественский сочельник. Канун Рождества

Рождественский сочельник считается днем усиленного приготовления к празднику Рождества Христова. У славян с сочельника начинаются святки - две недели зимних праздников, продолжающихся вплоть до Крещения Господня 19 января. С вечера сочельника начинали колядовать.

Именины 6 января

Агата и Агафа/Агафья, Антиох, Афродисий, Ахаик, Ахмед/Ахмет, Витимион, Евгения, Евсузий, Иакинф, Иннокентий, Клавдия, Николай, Прот, Сергей.

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