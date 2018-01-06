В Японии ложное предупреждение о землетрясении вызвало масштабную панику [ Редактировать ]
В Японии ошибочное предупреждение о сильном землетрясении вызвало панику среди местных жителей и парализовало транспортное сообщение в стране. Об этом сообщает ВВС.
Сообщения о чрезвычайной угрозе, отправленные миллионам человек на мобильные телефоны, оказалось результатом сбоя в системе предупреждения о землетрясениях.
Предполагается, что он был связан с более ранними прогнозами Метеорологического агенства Японии, которые сообщали о двух небольших землетрясениях; однако в результате ошибки они были объединены в одно.
Люди получили оповещения о толчке магнитудой 6,4, который должен был произойти в прибрежной части префектуры Ибараки на северо-востоке страны. На самом деле произошло два толчка магнитудой 4,4 и 3,9. Оба они произошли в море и не произвели разрушений на суше.
Из-за ложной тревоги о приближающейся опасности сообщали японские телеканалы и радиостанции, было временно приостановлено движение поездов.
Ранее сообщалось о сильном землетрясении возле Афин.
по теме
Японию всколыхнуло сильное землетрясение
На юге Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4.
Возле Афин произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло недалеко от Афин.
В Канаде произошло мощное землетрясение
В пятницу, 22 декабря, в Канаде произошло землетрясение магнитудой 5,0.
Иран всколыхнуло мощное землетрясение
Вечером 20 декабря, в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла.
В аэропорту Канады пассажирские самолеты загорелись после столкновения
В международном аэропорту Торонто (Канада) столкнулись два пассажирских самолета.