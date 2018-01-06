Оперативные данные электронных торгов говорят о стремительном снижении мировых цен на нефть.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте опустились до $67,70 за баррель.

Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились до $61,54 за баррель.

Ранее мы сообщали о росте стоимости биткоина.