Мировые цены на нефть резко упали [ Редактировать ]
Оперативные данные электронных торгов говорят о стремительном снижении мировых цен на нефть.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте опустились до $67,70 за баррель.
Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились до $61,54 за баррель.
Ранее мы сообщали о росте стоимости биткоина.
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