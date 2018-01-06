Ребенок трагически погиб посреди улицы (видео) [ Редактировать ]
Маленькая девочка из китайского города Санья трагически погибла после того, как люк под ее ногами рухнул и она упала в очистные сооружения. Неизвестно, где находились в этот момент родители ребенка, но как только они заметили его пропажу, то сразу обратились в полицию. Узнать местонахождение девочки удалось только благодаря камерам видеонаблюдения. Об этом сообщает Mirror.
Несмотря на то, что девочку без проблем достали из септика, глубина которого была 4,5 метра, пострадавшую так и не удалось спасти. В настоящее время администрация города выясняет, почему люк не был закрыт должным образом и почему не было предупреждающих об опасности знаков.
Напомним, что в Киеве женщина провалилась в "замаскированный" люк.
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