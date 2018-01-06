27 пожаров за месяц: в Краматорске поймали юного пиромана [ Редактировать ]
В Краматорске полиция задержала 18-летнего парня, которого подозревают в многочисленных поджогах. Он устроил 27 пожаров за месяц, поджигал дома и подъезды, а затем смотрел, как пожарные борются с огнем. Об этом сообщает пресс-служба полиции Краматорска.
Поджоги молодой человек устраивал с 13 до 21 часа. Он разводил костер на лестничной площадке, чердаке или подвале. Он сам признался, что любит смотреть на огонь. Если пламя угасало, то он возвращался и повторял поджог.
От его действий только чудом при этом никто не пострадал. Начато досудебное расследование, открыто уголовное дело по части 2 статьи 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным путем). Очевидно, что парень страдает от пиромании, психического расстройства. Будут ли его госпитализировать, пока неясно.
Напомним, что в России при пожаре на обувной фабрике погибли десять человек.
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