В Одесской области - неизвестные взломали сайт главного территориального управления юстиции.

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал один из активистов "Украинского киберальянса". В результате атаки, сотни гигабайтов документов Министерства оказались в открытом доступе. Диски - стали доступны для чтения и записи, - написал активист.

В самом управлении юстиции сообщили, что сайт временно отключен. Сотрудники СБУ и киберполиции - выясняют причину инцидента.