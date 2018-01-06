Хакеры взломали сайт одесского управления юстиции [ Редактировать ]
В Одесской области - неизвестные взломали сайт главного территориального управления юстиции.
Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал один из активистов "Украинского киберальянса". В результате атаки, сотни гигабайтов документов Министерства оказались в открытом доступе. Диски - стали доступны для чтения и записи, - написал активист.
В самом управлении юстиции сообщили, что сайт временно отключен. Сотрудники СБУ и киберполиции - выясняют причину инцидента.
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