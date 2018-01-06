"Антисемиты, на выход!": из Германии депортируют мигрантов-националистов [ Редактировать ]
Импорт антисемитизма. В Германии обеспокоены случаями враждебного отношения к евреям со стороны мигрантов. Власти страны говорят - мириться с этим не намерены. И уже подготовили поправки к законам.
Как наказывать собираются? Все подробности - у Татьяны Логуновой.
Антисемитизм - как повод для депортации. Немецкие политики разработали поправки к закону, который регулирует пребывание иностранцев в Германии. Они предлагают высылать из страны мигрантов, разжигающих ненависть на национальной почве.
Поправки подготовили партии, входящие в правящий блок - "Христианско-Демократический" и "Христианско-Социальный Союз". В Бундестаг документ они планируют направить на следующей неделе. Но основные выдержки уже попали в СМИ. Политики призывают усилить борьбу с антисемитизмом в Германии. И поднять вопрос о высылке мигрантов, которые ставят под сомнение право государства Израиль на существование, а также разжигают ненависть к евреям в обществе. Предлагается - лишать антисемитов вида на жительство, что автоматически может привести к депортации из страны.
Необходимость этих поправок политики тоже объясняют. Дескать, в последнее время участились случаи разжигания ненависти со стороны мигрантов арабского происхождения.
Поправки к закону ХДС и ХСС планируют вынести на рассмотрение Бундестага уже в этом месяце. Чтобы успеть утвердить их до 27 января. Дата выбрана не случайно - это Международный день памяти жертв Холокоста.
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