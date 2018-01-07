7 января - 7-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 358 дней.

Рождество Христово

В христианстве - день, когда Дева Мария родила Иисуса Христа. Один из самых больших церковных праздников. Рождество Христово завершает сорокадневный Рождественский пост. В ночь с 6 на 7 января в православных храмах совершаются рождественские богослужения. После Рождества наступают святки - святые дни или 12 дней, в течение которых отмечается праздник.

Накануне мы писали о том, почему христиане и католики празднуют Рождество в разное время.

Именины 7 января

Католические: Карл, Кнуд, Лукиан, Раймунд