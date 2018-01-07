ФБР начало новое расследование относительно Клинтон [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследование относительно экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон и ее фонда Clinton Foundation. Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах и допрошенного свидетеля.
Следователи заинтересовались возможным получением организацией Клинтон средств от любых спонсоров в ответ на политические уступки во время ее пребывания в должности госсекретаря.
ФБР хочет проверить, не обещали ли доноры ее фонда вливания средств в обмен на достижение определенных правительственных целей.
В рамках расследования агенты ФБР уже допросили как минимум одного свидетеля, а в ближайшие недели намерены принять дополнительные меры.
В самом фонде Клинтон пока никак не комментируют информацию о начале расследования.
Накануне Трамп обвинил Клинтон в связях с Россией.
по теме
В Совбезе ООН раскритиковали позицию США по Ирану
Ряд государств заявили: иранский конфликт - дело внутреннее. В адрес Вашингтона прозвучали даже обвинения во вмешательстве во внутренние дела Ирана.
Отношения США и РФ напрямую зависят от ситуации в Украине - Тиллерсон
Двусторонние отношения между странами за последний год были очень напряженными и краеугольным камнем в их отношениях - является Украина.
США должны добиться прогресса в украинском вопросе - Тиллерсон
Украина остается ключевым вопросом в дальнейших отношениях США и России, заявил Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.
Трамп обвинил Клинтон в сговоре с Россией
Президент США Дональд Трамп обвинил экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в сговоре с Россией и ФБР.
В США призвали создать фонд помощи Украине
Запад должен создать фонд на 6 миллиардов долларов для помощи Украине. Об этом заявил бывший чиновник Пентагона - Майкл Карпентер. По его словам, предоставление летального оружия Украине - важный шаг, но Киеву также нужна помощь в борьбе с коррупцией. И деньги должны пойти именно на это.