Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследование относительно экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон и ее фонда Clinton Foundation. Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах и допрошенного свидетеля.

Следователи заинтересовались возможным получением организацией Клинтон средств от любых спонсоров в ответ на политические уступки во время ее пребывания в должности госсекретаря.

ФБР хочет проверить, не обещали ли доноры ее фонда вливания средств в обмен на достижение определенных правительственных целей.

В рамках расследования агенты ФБР уже допросили как минимум одного свидетеля, а в ближайшие недели намерены принять дополнительные меры.

В самом фонде Клинтон пока никак не комментируют информацию о начале расследования.

Накануне Трамп обвинил Клинтон в связях с Россией.